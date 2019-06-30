Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum"

FENERBAHÇE'DE HEDEF LUİZ GUSTAVO

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli yoğun mesai harcıyor. Kanarya, ön libero mevki için iki tane kaliteli futbolcuyu takıma kazandırmak istiyor. Bunun için Fransa'ya giden Comolli'nin hedefindeki ismin Marsilya'nın Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo olduğu öğrenildi. Fransız futbol adamının, 31 yaşındaki orta saha için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

Brezilyalı yıldız geçen sezon Marsilya formasıyla Ligue 1'de 30 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti. Brezilya Milli Takımı formasını da 40 kez terleten deneyimli oyuncunun Brezilya formasıyla 2 golü var. Benfica'lı Fejsa ile her konuda anlaşan sarı-lacivertlilerin bu nedenle Sırp oyuncuyu beklettiği ifade edildi.