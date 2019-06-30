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! "'ye gitmek istiyorum"

'de haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Ljubomir Fejsa ile anlaşan Fenerbahçe, Sırp futbolcuyu beklemeye aldı ve Brezilyalı bir ön liberoyu transfer için girişimlere başladı... Medipol Başakşehir'in yıldızı, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini Başkan Göksel Gümüşdağ'a iletti... Ve Galatasaray'ın eski futbolcusu 'in Fenerbahçe'ye transferi an meselesi... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 30.6.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 10:17
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

FENERBAHÇE'DE HEDEF LUİZ GUSTAVO

çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli yoğun mesai harcıyor. Kanarya, ön libero mevki için iki tane kaliteli futbolcuyu takıma kazandırmak istiyor. Bunun için Fransa'ya giden Comolli'nin hedefindeki ismin Marsilya'nın Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo olduğu öğrenildi. Fransız futbol adamının, 31 yaşındaki orta saha için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

Brezilyalı yıldız geçen sezon Marsilya formasıyla Ligue 1'de 30 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti. Brezilya Milli Takımı formasını da 40 kez terleten deneyimli oyuncunun Brezilya formasıyla 2 golü var. Benfica'lı Fejsa ile her konuda anlaşan sarı-lacivertlilerin bu nedenle Sırp oyuncuyu beklettiği ifade edildi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum"
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