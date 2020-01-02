Arda Turan: Galatasaray'da bedava oynarım!

Futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Arda Turan, 6 ay daha sözleşmesinin kaldığı Barcelona'dan bonservisini aldı, formasını giydiği Başakşehir'le de vedalaştı. Serbest durumdaki 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'daki yetkililere, "Para istemiyorum. Gerekirse bedava oynarım" mesajını iletti. Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı sarı-kırmızılı yönetimde Arda Turan'la ilgili olumsuz düşünceler var ve transferi için şu ana kadar somut adım atılmadı. Son sözü Fatih Terim söyleyecek. 2011'de kaptanı olduğu ve 10 numaralı formayı taşıdığı G.Saray'dan ayrılan Arda, geri dönmesi halinde altyapıdan A Takım'a çıktığı dönemde giydiği 66 numarayı giyecek ancak kaptanlık bantını takmayacak.



FLORYA'DA EV TUTTU

G.Saray tekrar Henry Onyekuru'yu kiraladı... 1.5 yıllığına geri dönen Onyekuru, Florya'da oturacağı evi tuttu. Fenerbahçe son anda devreye girse de Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da ısrarcı oldu ve kulübü Monaco'yu sonunda ikna etti. Rusya'dan da cazip teklifler alan Onyekuru, tercihini Fatih Terim faktöründen dolayı sarıkırmızılılardan yana kullandı. Babel'den memnun olmayan Terim, ikinci yarı hücum planlarını Falcao-Onyekuru ikilisi üzerine kuracak.



SARACCHİ YARIN İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı Marcelo Saracchi, yarın İstanbul'a geliyor. 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek, sağlık kontorllerinin ardından 4 Ocak Cumartesi günü sarı-kırmızılıların kampına katılacak. Cimbom, oyuncunun kulübü RB Leipzig'e ise herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. Genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı bulabildi ve 1 gol kaydetti.







YENİ YIL COŞKUSU

2020'ye eşi Fulya, kızları Merve ve Buse, damatları Ahmet ve Volkan, torunları Yaman, Nil ve Naz ile birlikte giren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından da yeni yıl mesajını paylaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şükürlerimizin bol, iyikilerimizin çok, sağlığımızın ve huzurumuzun daim olacağı bir yıl diliyoruz" dedi. Bu paylaşım çok sayıda beğeni alırken, taraftardan yeni yıl dileği olarak şampiyonluk isteği geldi.







AİLE BOYU MUSLERALAR

Fernando Muslera, eşi Patricia Callero, oğulları Kailash ve yeni dünyaya gelen kızları Tiziana ile 2020'ye 'Merhaba' dedi.







G.Saray'ın kadın basketbol takımı oyuncusu Tilbe Şenyürek, yeni yıla 'Noel Anne' olarak merhaba dedi.



ANDONE SAKATA GELDİ!

9 Kasım'da oynanan Gaziantep maçında sakatlanan Florin Andone'nin, sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında hasar tespit edilmişti. Ameliyat olan Andone'nin bu sezonu kapatma ihtimali olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp de bu yüzden Rumen forvetin kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı. Sahalara dönüş tarihi belli olmayan Andone ile yollarını ayıracak Galatasaray, bu hamleyle yabancı kontenjanında da yer açacak.

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