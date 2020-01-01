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Galatasaray golcü transferini bitirdi! İşte o sözleşme

Galatasaray golcü transferini bitirdi! İşte o sözleşme

Galatasaray ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamazken, sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyordu. Bu planlar doğrultusunda sol bek mevkisine Saracchi'yi 1.5 yıllığına kadrosuna katan Galatasaray, ikinci bombasını santrfor mevkisine yaptı. Sarı-kırmızılılar golcü futbolcuyla 6 aylık sözleşme imzaladı. İşte sözleşmenin detayları...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 00:16 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 00:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





