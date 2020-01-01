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Galeri Galatasaray golcü transferini bitirdi! İşte o sözleşme
Galatasaray ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamazken, sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyordu. Bu planlar doğrultusunda sol bek mevkisine Saracchi'yi 1.5 yıllığına kadrosuna katan Galatasaray, ikinci bombasını santrfor mevkisine yaptı. Sarı-kırmızılılar golcü futbolcuyla 6 aylık sözleşme imzaladı. İşte sözleşmenin detayları...
Giriş Tarihi: 01.01.2020
00:16
Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
00:20
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Galatasaray yeni golcüsüne imzayı attırdı! İşte o sözleşme
Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen
Galatasaray'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar transfere erken bir giriş yaptı ve bombaları ardı ardına patlattı.
Galatasaray yeni golcüsüne imzayı attırdı! İşte o sözleşme
Sarı-kırmızılı takım sezonun ilk yarısında aldığı sonuçlarla taraftarını üzmüş ve topladığı 27 puanla 7. sırada yer aldı.
Galatasaray yeni golcüsüne imzayı attırdı! İşte o sözleşme
Lider
Sivasspor'la arasında 10 puan fark bulunan Galatasaray, ara transfer döneminde silbaştan bir kadro kurarak aradaki farkı eritip şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmak için kolları sıvamıştı.
Galatasaray yeni golcüsüne imzayı attırdı! İşte o sözleşme
Teknik direktör Fatih Terim, hemen her açıklamasında ocak ayını işaret etmiş ve yapılacak olan büyük değişimin sinyallerini vermişti.
Galatasaray yeni golcüsüne imzayı attırdı! İşte o sözleşme
Sezonun ilk yarısının bitmesinin ardından transferde somut adımlar atmaya başlayan sarı-kırmızılılar listesindeki yıldızları imza aşamasına getirmişti.
Galatasaray yeni golcüsüne imzayı attırdı! İşte o sözleşme
Deneyimli teknik adam ilk yarının son maçı olan
maçından sonra yaptığı açıklamasında, '' Antalyaspor ayrılsak da beraberiz'' ifadelerini kullanmıştı. Japon futbolcuyla yollarını ayıracak olan Aslan, sol bek mevkisine aradığı oyuncuyu Almanya'da buldu. Nagatomo'yla
Galatasaray yeni golcüsüne imzayı attırdı! İşte o sözleşme
Sarı-kırmızılı takım, RB Leipzig'de forma giyen genç futbolcu Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.