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'dan flaş ve sözleri!

Yıldız futbolcu , en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, 'a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili özel açıklamalar yaptı. Milli futbolcu, verdiği röportajda en sevdiği yemekten en sevdiği şarkıya, Galatasaray'dan 'e kadar EN'lerini açıkladı. İşte Arda'nın birbirinden çarpıcı o sözleri...

Giriş Tarihi: 21.3.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 11:56 ABONE OL
Arda Turan'dan flaş Fatih Terim ve Galatasaray sözleri!

Son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak ligin ikinci yarısında Barcelona'nın oyuncusu olarak boşta kalan Arda Turan, yaşamındaki EN'leri şöyle ifade etti:

En sevdiği yemek: Annemin taze fasulyesi
En sevdiği şehir: Medine
En sevdiği şarkı: Yansın İstanbul (Sezen Aksu)
Unutamadığı goller: EURO 2008'de İsviçre ve Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e attığım goller.
Unutamadığın anlar: Chelsea'ye attığım gol ve Nou Camp'daki son düdük sonrası yaşadığım şampiyonluk sevinci

Yıldız futbolcu kendisine yöneltilen isimler için de şu sözleri söyledi;

Fatih Terim: Baba
Galatasaray: Aşk, tutku
Barcelona: Hayal
Atletico Madrid: Çok büyük sevgi duyuyorum, sırtımı dayadığım bir duvar gibi…
Metin Oktay Tesisleri: Ev
EURO 2008: Başlangıç
UltrAslan: Çok sevdiğim, dostlarımın olduğu ve üye olmasak da zaman zaman mensubu olduğumuz dünyanın en büyük taraftar oluşumu
66 numara: Çocuğun yola başladığı numara
Simone: Çok büyük hoca, dünyanın en iyi hocalarında birisi
Messi: Dünya tarihinin en büyük oyuncusu
Burak Yılmaz: Bir dost, bir kardeş, sağlam bir arkadaş ve tarihin de en iyi oyuncularında birisi
Aile: Sadakat
Bayrampaşa: Her şey

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Arda Turan'dan flaş Fatih Terim ve Galatasaray sözleri!
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