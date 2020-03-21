Arda Turan'dan flaş Fatih Terim ve Galatasaray sözleri!

Son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak ligin ikinci yarısında Barcelona'nın oyuncusu olarak boşta kalan Arda Turan, yaşamındaki EN'leri şöyle ifade etti:
En sevdiği yemek: Annemin taze fasulyesi
En sevdiği şehir: Medine
En sevdiği şarkı: Yansın İstanbul (Sezen Aksu)
Unutamadığı goller: EURO 2008'de İsviçre ve Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e attığım goller.
Unutamadığın anlar: Chelsea'ye attığım gol ve Nou Camp'daki son düdük sonrası yaşadığım şampiyonluk sevinci
Yıldız futbolcu kendisine yöneltilen isimler için de şu sözleri söyledi;
Fatih Terim: Baba
Galatasaray: Aşk, tutku
Barcelona: Hayal
Atletico Madrid: Çok büyük sevgi duyuyorum, sırtımı dayadığım bir duvar gibi…
Metin Oktay Tesisleri: Ev
EURO 2008: Başlangıç
UltrAslan: Çok sevdiğim, dostlarımın olduğu ve üye olmasak da zaman zaman mensubu olduğumuz dünyanın en büyük taraftar oluşumu
66 numara: Çocuğun yola başladığı numara
Simone: Çok büyük hoca, dünyanın en iyi hocalarında birisi
Messi: Dünya tarihinin en büyük oyuncusu
Burak Yılmaz: Bir dost, bir kardeş, sağlam bir arkadaş ve tarihin de en iyi oyuncularında birisi
Aile: Sadakat
Bayrampaşa: Her şey