Barcelona'da son dakika corona virüsü gelişmesi! Yönetim indirim istemişti, oyuncular...

Avrupa'da corona virüsü salgınında İtalya'dan sonra en çok etkilenen ülke olan İspanya'da salgının etkileri hayli yüksek oldu.

Corona virüsü salgının İspanya futbolunun ekonomisi üzerindeki etkileri yüksek olurken Barcelona'da konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Camp Nou'da maça günü gelirleri milyon Euro'yu bulan Barcelona'da başkan Josep Maria Bartomeu, takımın önde gelen futbolcularıyla bir görüşme yaparak maaşlar hakkında açıklama yaptı. Başkan Bartomeu, şu anda bir problem olmadığını ancak corona virüsü nedeniyle maçların oynanmama süresi devam ederse maaşlarında indirime gidebileceklerini oyunculara iletti.

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Akşam'da yer alan habere göre oyuncular da bu öneriyi kabul etti ve kesinti olması durumunda itiraz etmeyeceklerini yönetime iletti.

İSPANYA'DA BİN 326 CAN KAYBI

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre İtalya'dan sonra Avrupa'da en çok corona virüsü vakasının gerçekleştiği ülke olan İspanya'da 24 bin 926 vaka görüldü ve bunların bin 326'sı ölümle sonuçlandı.

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