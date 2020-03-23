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Düsseldorf Zanka'nın bonservisini almayacak!

'ye sezon başında 'in Huddersfield takımından edilen Mathias Zanka, ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Düsseldorf'a kiralanmıştı. Gana basınında yazılan haberlere göre Alman temsilcisi Danimarkalı stoperin bonservisini almayacak. İşte nedeni...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 11:24 ABONE OL
Düsseldorf Zanka'nın bonservisini almayacak!

Fenerbahçe'de son dakika Zanka gelişmesi... Gana medyasında yer alan bilgilere göre şu anda kiralık olarak Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen oyuncu için Alman kulübü son kararını verdi.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Danimarkalı Milli yıldız, gösterdiği performansla taraftarların eleştirilerinin odak noktası haline gelmişti. Yaptığı kritik hatalarla saç baş yoldurtan Zanka, ara transfer döneminde Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı.

Ara transfer sezonunda sezon sonuna dek Alman ekibine imzayı atan oyuncu için kırmızı beyazlı kulüp ise son kararını verdi. Buna göre Düsseldorf'lu yetkililer, Danimarkalı oyuncunun tapusunu almamaya karar verdi.

STEFFEN DE GİDİYOR

Şu anda Almanya Bundesliga'da 16. sırada, düşme hattında bulunan Düsseldorf, Manchester City'den kiralanan kaleci Zack Steffen için de kararını verirken, bu oyuncu ile de yola devam etmeyeceğini bildirdi.

Zanka, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 19 karşılaşmada 3 gole imza atmıştı. Öte yandan Düsseldorf'ta 6 müsabakada rol alan Danimarkalı stoper 1 gollük katkı sağladı.

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Düsseldorf Zanka'nın bonservisini almayacak!
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