Fenerbahçe'ye yerli Simeone! Erol Bulut

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için anlaşma sağladığı Erol Bulut, takımın başına geçer geçmez kendi sistemini ve futbol anlayışını adapte edecek. Kendisine Atletico Madrid'in Arjantinli hocası Simeone'yi örnek alan Bulut, yeni bir taktik modeli hayata geçirecek.

KANATLAR VAZGEÇİLMEZ!

Hücumda sürekli kanat varyasyonlarının ısrarla denendiği bir sitem yeni sezonda takıma adapte edilecek. Bulut ilerde pres yapan, sahasında alan savunmasına geçen, beklerin sürekli ileri geri çalıştığı bir takım yaratmaya çalışacak.

VÜCUT DİLLERİ AYNI

Bulut takımını yönetirken kenarda tıpkı Simeone gibi sürekli oyunun içinde. Başarılı teknik adam vücut diliyle de Simone'yi fazlasıyla çağrıştırıyor.

HAYALİNDE KUPA VAR

Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı arzulayan Erol Bulut bu yüzden gelişini sezon sonuna ertelemişti. Erol Bulut çalıştırdığı takımlarda taktik anlayışı yüksek, hırslı, ve sert karakterli oyuncuları tercih ediyor.

YAPTIĞI ASİST HALA AKILLARDA

1995/96 sezonunda Fenerbahçe'nin sol beki olan Erol Bulut, şampiyonluğu getiren Trabzon maçındaki 2. Golde Aykut Kocaman'a asisti yapan isimdi.

FENERBAHÇE'DE DERTLER BİTMİYOR!

PAPİSS CİSSE FENERBAHÇE'YE Mİ? MENAJERİ AÇIKLADI

FENERBAHÇE'NİN GENÇ OYUNCUSUNA BAYERN MÜNİH KANCASI