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SON DAKİKA | 'den şok corona virisü açıklaması! "Yapılan testler sonucunda..."

'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan corona virüsüne karşı kulüpleri önlemlerini almaya devam ediyor. 'in pozitif çıkan testlerinin ardından Beşiktaş da tam kadro halinde teknik heyet ile birlikte virüs testine girmişti. Son dakika haberlerine göre Tesisleri'nde corona virüsü testine giren Futbol Takımı'nda bir oyuncuda corona virüsüne rastlandı...

Giriş Tarihi: 25.3.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 16:12 ABONE OL
SON DAKİKA | Fenerbahçe'den şok corona virisü açıklaması! Yapılan testler sonucunda...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan corona virüsüne karşı futbol kulüpleri önlemlerini almaya devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in pozitif çıkan testlerinin ardından Beşiktaş Futbol Takımı da tam kadro halinde teknik heyet ile birlikte virüs testine girmişti. Son dakika haberlerine göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüsü testine giren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncuda corona virüsüne rastlandı...

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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SON DAKİKA | Fenerbahçe'den şok corona virisü açıklaması! "Yapılan testler sonucunda..."
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