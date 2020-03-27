SON DAKİKA | Galatasaray'da Yusuf Günay da corona virüsüne yakalandı!

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından bir corona virüsü şoku daha yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Yusuf Günay'ın testlerinin de pozitif çıktığı duyuruldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, ""Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz." denildi.





Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı doğruladı. Günay, "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." açıklamasında bulundu.

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