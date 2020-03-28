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Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam

Tüm dünyayı saran corona virüsü kulüplerin ekonomilerini de vurdu. Avrupa'nın hemen hemen bütün ligleri askıya alınırken, kulüplerin gelirleri de ağır darbe yedi. Başta lig, maç günü, ürün satışı gibi gelir kalemleri sıfırlanan ekipler, çareyi futbolcuların maaşlarında indirime gitmekte buldu. İtalyan devi da kaptan Chiellini aracılığıyla oyuncularla bir görüşme gerçekleştirdi. Başta Portekizli yıldız olmak üzere tüm takım indirim talebine olumlu yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 16:42 ABONE OL
Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülke İtalya oldu. Serie A başta olmak üzere tüm ligler askıya alınırken, kulüplerin ekonomisi de derin yara aldı.

Gelir kalemleri neredeyse sıfırlanan kulüpler, ekonomik olarak ayakta kalabilmek için bir dizi çalışmalara başladı. Bu önlemlerden biri de oyuncu maaşlarında yapılacak indirim. Kulüplerin en büyük gider kalemi olan oyuncu alacaklarında indirim sağlanırsa, biz nebze olsun rahat edeceğini düşünen ekipler, görüşmelere başladı.

İtalya'nın köklü takımlarından biri olan Juventus, kaptan Chiellini'yi bu görev için harekete geçirdi. Buffon ve Chiellini takımdaki yıldız isimlerle görüşerek fedakârlık yapılmasını istedi. Ronaldo ve birçok yıldız Juve'den gelen bu talebe olumlu yanıt verdi.

Üzerlerine düşen neyse yapacaklarını ifade eden oyuncuların bu tavrı, siyah-beyazlı yönetimin yüzünü güldürdü. İtalyan basınında yer alan habere göre, yıllık 31 milyon euro kazanan Ronaldo'nun 3.8 milyon euroluk bir rakamdan vazgeçti.

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Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam
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