Fenerbahçe'de corona virüsü vedası

Fenerbahçe aylık olarak oyuncularına 5 milyon euro tutarında ödeme yapmak zorunda. Bu rakam ise haziran ayına kadar 20 milyon euroyu buluyor.

Yeni Asır'ın haberine göre, Finansal Fair-Play gereği bütçesini daha da daraltmak zorunda kalan yönetim, futbolculardan ücretlerinde indirim istedi.

Corona virüsü nedeniyle futbol dünyasında yaşanması muhtemek bir krizinden dolayı Fenerbahçe'de artık euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak. Futbolda ve diğer amatör branşlarda altyapıya ağırlık verilecek. Hedef oyuncu ihraç eden bir kulüp olmak.

İNDİRİM YAPMAYAN GİDECEK

Sarı-lacivertli yönetim, takımın yüksek kazançlı yıldız isimleriyle görüşme ve maaşlarında indirim talep etme kararı aldı.

Vedat Muriqi, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Jailson'dan fedakarlık isteyecek olan yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla anlaşmayacakları, anlaşmaları süren oyunculardan da indirim yapmayanlarla vedalaşacağı öğrenildi.

Max Kruse hakkındaki iddialara yanıt verdi

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