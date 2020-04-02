Premier Lig devi Ozan Kabak'ı istiyor! İngiliz basını yazdı

Corona virüsü nedeniyle futboldan uzak kalan kulüpler, transfer çalışmalarına yoğunlaştı. UEFA'dan haber bekleyen takımlar, bir yandan da gelecek sezonların hesaplarını yapıyor.

İngiliz basınından Manchester Evening News'te, Manchester City'nin deneyimli teknik adamı Pep Guardiola'nın gelecek planlarına dair bir yazı yayımlandı. İspanyol hocanın genç yetenekleri kadroya katacağından bahsedilirken, milli futbolcu Ozan Kabak'a da özel bir parantez açıldı.

Guardiola'nın 4 kişilik genç oyuncu listesinde Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'ın yanı sıra Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) ve Christoph Baumgartner (Hoffenheim) bulunuyor.

OZAN KABAK, GUARDIOLA'NIN LİSTESİNDE

4 futbolcudan Bundesliga'nın genç yetenekleri olarak bahsedilirken her oyuncu için ayrı ayrı analizler yer aldı.

Haberin detaylarında Manchester City'nin şampiyonluk yarışından uzak kaldığı ve kötü bir sezon geçirdiğinden bahsedilirken, 'UEFA'dan alınan 2 yıl men cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nin hayal olması, Pep Guardiola'yı genç oyuncu transferlerine yöneltti' ifadeleri kullanıldı.

Ozan Kabak'ın son 2 yılda büyük çıkış yaptığının altını çizen İngilizler, 20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Stuttgart'ın yolunu tuttuğunu belirtirken, Bundesliga ekibinde de istikrarını sürdürdüğü vurgulandı.

Galatasaray'da 18, Stuttgart'ta ise 17 maça çıktıktan sonra bir başka Alman ekibi Schalke'ye 15 milyon euro ksrşılığında transfer olan Ozan Kabak'ın yetenekleri için ise şu ifadeler kullanıldı: "Bire bir de mükemmel bir oyuncu, aynı zamanda en güçlü forvetlere karşı bile mücadele edecek fizik güce sahip. Pas ortalaması ise yüzde 83. Manchester City'nin başarısız bir dönem yaşamasında Kompany'nin yerini dolduramaması büyük bir faktör. Belki Ozan Kabak, Kompany'nin yerini doldurabilir."

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