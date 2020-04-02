Dünyaya yayılan corona virüsü salgınının futbola olan olumsuz etkileri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Liglerin askıya alınmasıyla gelir kalemlerini kaybeden kulüpler, oyuncuların maaşlarında indirim veya yüksek kazançlı isimleri satmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş da bu doğrultuda yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın, WyScout sistemi üzerinden bol bol maç izliyor, notlar alıyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, gelecek sezon için elinde çok dar bir bütçe olacağını bilen 47 yaşındaki teknik adam, en doğru ismi bulmak istiyor. Yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezonda kadroda olması beklenmeyen Vida'nın yerine oyuncu arayan Yalçın'ın dikkatini, bonservisi Borussia Mönchengladbach'ta olan ve şu anda Werder Bremen'de kiralık oynayan Michael Lang çekti.

Asıl mevkii olan stoperin yanı sıra sağ bekte de oynayabilen İsviçreli oyuncunun 1.2 milyon euroluk satın alma bedelini Bremen'in kullanmayacak olması da avantaj olarak görünüyor.

Sergen Yalçın tarafından scout ekibine gönderilen ve yönetimin de üzerinde çalıştığı 29 yaşındaki ismin 500-600 bin euroya alınma ihtimali araştırılıyor.

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