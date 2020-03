Corona virüsü nedeniyle evlerine kapanan ve kendilerini karantinaya alan futbolcular sosyal medya üzerinden takipçileriyle sık sık canlı yayınlar gerçekleştiriyor. Bu isimlerden biri de Beşiktaşlı dünya yıldızı Kevin-Prince Boateng... Başarılı oyuncu Arsenal'in yıldızı Aubameyang ile yaptığı sohbette flaş bir teklifte bulundu. İşte detaylar...



Beşiktaş'ın devre arası transferi Kevin Prince Boateng, Instagram canlı yayınında Arsenal'in yıldızı Aubameyang ile karşılıklı canlı yayın gerçekleştirdi.

Boateng iyi arkadaşı olan Pierre-Emerick Aubameyang ile sohbetine Beşikaşlı taraftarlar 'Come to Beşiktaş' sözleriyle katıldı.

İkilinin espirili sohbetinde en dikkat çeken söz Boateng'in oldu. Ganalı yıldız arkadaşı Aubameyang'a, "Ben Arsenal'e gideyim, sen Beşiktaş'a gel" diyerek dikkat çekti.

"TÜRKİYE'Yİ VE TÜRK İNSANINI SEVİYORUM"

İkilinin gerçekleştirdiği esprili sohbette Boateng yayın süresince sürekli Come to Beşiktaş yazmasına şaşkınlığını gizleyemezken Aubameyang "Evet biliyorum. Her yerdeler. Türkiye'yi ve Türk insanını seviyorum" ifadelerini kullandı.

Boateng ise Aubameyang'ın sözlerine "Burada inanılmaz bir atmosfer var. Bir çok kulüpte oynadım çok iyi taraftarları old ama burası inanılmaz" diyerek karşılık verdi.

"LACAZETTE BEŞİKTAŞ'IN ATMOSFERİ EN İYİ DEMİŞTİ"

Arsenal'in Gabonlu yıldızı Aubameyang Türkiye'de oynadığı bir maçı hatırlattığı sohbette, "Bir keresinde Türkiye'de oynadım. Çok gürültülüydü. Takımdaki en iyi arkadaşlarımdan biri Lacazette ve o Beşiktaş'a karşı oynadı. Bana oynadığı en iyi atmosfer olduğunu söylemişti." sözlerini sarf etti.