Okay Yokuşlu'ndan çarpıcı Lionel Messi sözleri

İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kariyer planlaması ve Arjantinli yıldız Lionel Messi ile ilgili konuşan Yokuşlu, corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ne zaman başlama olasılığı olduğuna da değindi.

26 yaşındaki oyuncunun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kulübün verdiği program dahilinde antrenmanlara evde devam ediyorum. İspanya'ya geldiğim ilk haftalarda biraz zorluk çektim."

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Lionel Messi hakkında

"Buraya geldiğimden itibaren İspanya'daki bütün futbolcu ve kulüplerin Messi'ye olan saygısını hissediyorsunuz. Herkesin bildiği gibi çok büyük bir yetenek. Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri. Ona karşı oynarken çeşitli önlemler almaya çalışıyorsunuz. Zaman zaman başarılı oluyor zaman zaman olmuyor. Bize bir gol kaydetmişti. Marke etmesi çok zor bir oyuncu. Onu izlerken bazı şeyleri daha net görüyorsunuz, gerçekten çok büyük bir yetenek."

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"Şu anda Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. İspanya'da mutluyum. Hedeflerim doğrultusunda ilerliyorum. Benim için olumsuz bir süreçte yok. Bana olan tepkiler gayet memnun edici. Celta Vigo'da olmaktan, bulunduğum ligden, oynadığım futboldan menunum. Şu anda gündemde öyle bir şey yok. Şu an tek temennim ligin tekrar başlaması"

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"La Liga'nın Mayıs ayı sonunda başlama ihtimali var."