Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan Karius'a ilginç teklif! Sezon sonu...

'tan Karius'a ilginç teklif! Sezon sonu...

'ta Alman kaleci Loris Karius ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 2 yıllık kiralık kontratı sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki file bekçisiyle yola devam etmeyi düşünmeyen yönetim, oyuncuya corona virüsü nedeniyle lige verilen arada ülkesine dönebileceğini iletti. Ancak deneyimli kaleci, 'nin daha güvenli olduğunu belirterek, kalmayı tercih etti.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 10:37 ABONE OL
Beşiktaş'tan Karius'a ilginç teklif! Sezon sonu...

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alman kaleci Karius'a ilginç bir teklif sundu.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'nın katıldığı toplantıda yeni dönem için düzenlemeler yapacaklarını ifade eden siyah beyazlılar yüksek maliyeti nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacaklarını Karius'a ilettiler.

Hürriyet'in haberine göre, bu zirvede yöneticilerin resmi olarak sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Alman file bekçisine şu an gitmesi halinde izin vereceklerini de ilettiler.

Karius ise dünyada yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü önlemler alındığını ifade ederek sözleşmesi bitene kadar İstanbul'da kalacağını belirtirken şu yanıtı verdi: "Koronavirüs konusunda Türkiye daha güvenli. Bu nedenle şu anda başka bir yere gitmem. Sezon sonunda ise takımdan ayrılırım. O güne kadar İstanbul'da kalır sözleşmemin şartlarını yerine getiririm"

Beşiktaş'ta öz kaynak dönemi Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e rest! Beşiktaş'tan yabancı oyuncular için yeni karar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Karius'a ilginç teklif! Sezon sonu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA