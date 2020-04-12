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'a sürpriz golcü! ...

çalışmalarını sürdüren , maaş indirimini kabul etmeyip takımdan ayrılacağı iddia edilen Falcao'nun yerini doldurmak için girişimlere başladı. Kolombiyalı golcünün ayrılması durumunda, bir yıldız forvet bir de alternatif golcü alacak olan sarı-kırmızılılar, Aarhus forması giyen ile ilgileniyor.

Giriş Tarihi: 12.4.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 10:55 ABONE OL
Galatasaray'a sürpriz golcü! Mustapha Bundu...

Galatasaray'ın transfer çalışmaları ile ilgili her yeni gün farklı iddialar ortaya atılırken Mustapha Bundu'nun transferinin ciddi ciddi gündeme geldiği öğrenildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, Radamel Falcao'ya gelen teklifler sebebiyle önlem alma yoluna giden ve hücum hattını güçlendirmeyi düşünen sarı-kırmızılılar, Aarhus'un 23 yaşındaki yıldızı Mustapha Bundu'yu takibe aldı.

Bu sezon takımıyla 25 maça çıkan Bundu, 10 gol ve 10 asist üretti. 4 sezondur Aarhus formasını giyen başarılı oyuncuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden teklifler geldiği bildirildi.

VİZİNGER YEDEKTE
G.Saray Sloven Ligi takımı Celje'nin golcüsü Vizinger'i de yedekte tutuyor. 26 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç yıldız 1 kez Hırvat U21 Milli Takımı'nda forma giydi.

Sözleşmesi 2 sezon sonra sona erecek 21 yaşındaki genç golcü geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Aslan'ın takımın diğer golcüleri Mbaye Diagne ve Andone ilgili kararını da henüz vermediği öğrenildi.

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Galatasaray'a sürpriz golcü! Mustapha Bundu...
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