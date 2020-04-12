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'a transferde iyi haber!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada kulüpler gelecek sezon için çalışmalara başladı. 'ın 'nun yerine düşündüğü 'lu 'nin kulübü ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmadığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 12.4.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 13:46 ABONE OL
Galatasaray'a transferde iyi haber!

Brezilyalı futbolcu Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'ın sağ bek adaylarından biri olan Omar Elabdellaoui konusunda flaş bir gelişme yaşandı...



Yunan basınına göre Norveçli sağ bek, Olympiakos'la yaptığı yeni sözleşme görüşmesinden sonuç alamadı. Yıldız futbolcunun maaş konusunda kulübüyle sıkıntı yaşadığı belirtiliyor.

28 yaşındaki Elabdellaoui'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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Galatasaray'a transferde iyi haber!
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