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'ye Willian müjdesi!

Gelecek sezon için kaliteli bir kadro kurmayı planlayan 'nin, ve Willian gibi isimlerle ilgilendiği iddia ediliyordu. 'nin yıldız futbolcusundan transferi ile ilgili flaş bir açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 14.4.2020 08:19 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Willian müjdesi!

İsmi Fenerbahçe ile anılan Chelseali Willian'dan transfer açıklaması geldi… Brezilyalı yıldız, "Neler olabileceğini bilmiyoruz, aniden bir anlaşma olabilir ama ben de sözleşmem bittiği için herhangi bir kulüple görüşmeler yapacağım" diyerek ayrılık sinyali verdi. Bu sezon Chelsea ile 37 maçta sahaya çıkan sağ kanat oyuncusu 7 gol ve 6 asist ile oynadı. İngiliz basını, Arsenal ve Tottenham'ın Willian'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

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Fenerbahçe'ye Willian müjdesi!
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