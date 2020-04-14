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İşte 'nin yeni lideri! Emre'nin ardından...

'de, sezon sonunda futbolu bırakacak olan 'nun yerine dümene kimin geçeceği merak konusuydu. Gerek tecrübesi, gerek performansı ve geçmişiyle bir adım öne çıktı. Kaptanlık bandını resmen takması durumunda Gustavo, Fenerbahçe tarihinde ve Alex de Souza’dan sonra bu unvana sahip 3. yabancı olacak.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 09:40 ABONE OL
İşte Fenerbahçe'nin yeni lideri! Emre'nin ardından...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda futbolu bırakması beklenirken, yıldız oyuncunun takım kaptanlığı konusunda halefi olması için yönetime, lider ruhu ve karizmasıyla dikkat çeken Luiz Gustavo'yu tavsiye ettiği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre kaptanlık pazubandını resmen takması durumunda Gustavo, F.Bahçe tarihinde Toni Schumacher ve Alex de Souza'dan sonra bu unvana sahip 3. yabancı olacak.

Sarı lacivertlilerin de başta O.Lyon olmak üzere birçok talibi bulunan Gustavo'yu satmayıp, tam tersine yeni sezonda sorumluluk üstlenmesini bekledikleri gelen bilgiler arasında.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni lideri! Emre'nin ardından...
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