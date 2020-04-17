Beşiktaş'ın istediği Viktor Kovalenko'ya talip çıktı! Roma...

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı bir fırsat olarak görüyor. Maçların olmadığı dönemde tamamen transfere odaklanan siyah-beyazlılar, listesindeki isimler için harekete geçti.

ESKİ HOCASI ROMA'YA İSTİYOR

Beşiktaş'ın listesinde yer alan isimlerden biri de Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le sözleşmesi sona erecek olan Viktor Kovalenko.

Siyah-beyazlı takımı bu transferde bekleyen zorlu bir rakip var. İtalyan basınından Siamo la Roma'nın haberine göre Roma, Ukraynalı orta saha ile ilgileniyor.

24 yaşındaki futbolcuyu, 2016-19 yılları arasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran ve şu an Roma'nın hocası olan Paulo Fonseca istiyor. Fonseca, eski öğrencisini alarak kadrosunu güçlendirmenin planını yapıyor.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile Roma arasında zorlu bir transfer yarışı yaşanabilir.



VİKTOR KOVALENKO KİMDİR?

Viktor Kovalenko, 14 Şubat 1996 yılında Ukrayna'da doğdu. Futbola Shakhtar Donetsk altyapısında başlayan Viktor Kovalenko, 2015 yılında A takıma yükseldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 21 maçta 2 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

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