Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan ve Galatasaray'a transfer olacakları konuşulan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

AVRUPA'DAN BİR KULÜPLE REKLAM GÖRÜŞMESİ YAPACAKTIM

"Avrupa'dan bir kulüp benimle görüşme yapacaktı. Fakat bu görüşme corona virüsünden dolayı gerçekleşmedi. Bu görüşme transfer değil, bir reklamla ilgiliydi.

ALMANYA'DAN BİR KULÜP EMRE VE MERT HAKAN'IN DURUMUNU SORDU

Avrupa'daki kulüp yetkilileri Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın durumunu sordu. Ben bu durumu oyuncularla da paylaştım. Kulüp ismini şu anda söylemem uygun olmaz ama Almanya'dan bir takımdı." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞERDİR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında da konuşan Çalımbay, "Fatih Terim'in birinci yardımcısı Levent Şahin ile Fatih Hoca'nın hastalık sürecinde devamlı iletişim halindeydim. Şu anda hocayı aramadım. Fatih Terim, Türk futbolu için önemli bir değerdir ve kendisi eski hocamdır. Kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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