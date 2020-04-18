Cristiano Ronaldo için flaş Barcelona iddiası

2009 yazında, dönemin rekor bonservis bedeli olan 80 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibi Manchester United'dan İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Cristiano Ronaldo'nun, Barcelona'da Lionel Messi ile aynı takımda oynama teklifini reddettiği iddia edildi.

ALEX FERGUSON'I DİNLEMEDİ

Daily Mail'in İspanya'da yayım yapan AS'a dayandırdığı habere göre, Portekizli yıldız 2009'da dönemin Manchester United teknik direktörü Alex Ferguson tarafından Barcelona'ya teklif edildi. Ancak Ronaldo'nun bu teklifi reddederek Real Madrid'e imza attığı belirtildi.

Ronaldo'nun Real Madrid'i tercih etmesiyle futbolseverler, Messi ve Ronaldo'yu aynı takımda izleme şansından da mahrum kalmış oldular.

Mohamed Salah'tan dev corona virüsü yardımı

Kevin De Bruyne'den flaş corona virüsü açıklaması