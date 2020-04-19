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'nun pijamasının değeri dudak uçuklattı!

'un dünyaca ünlü yıldızı , karantina sürecinde gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir stadyumda antrenman yaparken görüntülenen , şimdi de pijamasının değeri ile gündemde...

Giriş Tarihi: 19.4.2020 09:44 ABONE OL
Cristiano Ronaldo'nun pijamasının değeri dudak uçuklattı!

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo yine sosyal medyayı sallamayı başardı.

Ronaldo, corona virüsü nedeniyle evde ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Sporunu yaparken gündelik yaşantısını da sosyal medyadan paylaşıyor. Yıldız oyuncunun çocuğuna yemek yedirirken üzerinde görünen pijaması olay oldu.



İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Portekizli yıldız Ronaldo'nun giydiği pijama ve diğer aksesuarların toplam değerinin yaklaşık 3 bin Euro olduğunu yazdı. Ronaldo'nun Dior pijamasının fiyatı 2 bin 40 Euro, Givenchy tişörtünün 500 Euro, Docd Gabbana terliklerinin ise 400 Euro olduğu belirtiliyor...

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Cristiano Ronaldo'nun pijamasının değeri dudak uçuklattı!
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