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Tottenham'ın yıldızı 'ın askerliği başladı!

Corona virüsü nedeniyle İngiltere 'e ara verilmesini fırsat bilen Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı , 3 haftalık askerlik görevini yapmak için birliğine katıldı. Vatani görevini Jeju Adası'nda yapacak olan Son'un ilk fotoğrafları da basına yansıdı. Deneyimli futbolcunun askerde göz yaşartıcı gazla mücadele edeceği ve gerçek tatbikatlarına katılacağı öğrenildi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 20.4.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 17:28 ABONE OL
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'ın askerliği başladı!

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesinin Jeju Adası'ndaki birliğine katıldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, ülkesine döndü ve askerlik eğitimini almayı seçti.

27 yaşındaki futbolcu, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesi Güney Kore'deki birliğine katıldı. Koruyucu yüz maskesi takan başarılı futbolcu, Jeju Adası'nın güneyindeki kampta üniformalı askerler tarafından karşılandı.

Heung-min Son, askerlik eğitimlerinde göz yaşartıcı gaz ile mücadele edecek, yaklaşık 30 kilometrelik arazi yürüyüşlerine çıkacak ve gerçek yangın tatbikatlarına katılacak.

Güney Kore'de askerlik süresi 21 ay ancak Son, Asya Olimpiyat Oyunları'nda yakalanan başarıdan dolayı askerliğini 3 haftaya düşürmeyi başarmıştı.

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Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'ın askerliği başladı!
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