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'da bu hafta 2 kritik toplantı

, korona virüs tehlikesi nedeniyle ara verilen futbol maçlarının geleceğiyle ilgili yarın ve 23 Nisan Perşembe günü toplantı yapacak.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 20.4.2020 19:07 ABONE OL
UEFA'da bu hafta 2 kritik toplantı

UEFA, corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen karşılaşmaların geleceği ilgili kararlar almak üzere bu hafta telekonferans yoluyla 2 önemli toplantı yapacak.

UEFA ilk olarak yarın 55 ülkenin genel sekreterleriyle bir araya gelecek ve liglerin ne zaman, nasıl başlayacağıyla ilgili durumlar hakkında görüş alış verişinde bulunacak.

23 Nisan Perşembe günü ise UEFA İcra Komitesi buluşarak yerel ligler ve Avrupa kupalarının geleceğini konuşacak.

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UEFA'da bu hafta 2 kritik toplantı
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