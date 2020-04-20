UEFA Başkanı Ceferin: Liglerin tamamlanması...

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyayı saran ve pandemi olarak ilan edilen corona virüsü, spor camiasını da vurdu. Birçok lig ve spor organizasyonu askıya alınırken, sezonların ne zaman başlayıp bitirileceği belirsizliğini koruyor.

Liglerin yaz aylarında oynanması planlanırken, Corriere della Sera'ya konuşan UEFA Başkanı Ceferin, konuyla alakalı daha karamsar bir tablo çizdi.

"Öncelik taraftarlar, oyuncular, hocalar ve futbolcuların sağlığı" diyen Ceferin, "İyimser bakmaya çalışıyorum. Taraftar olmadan sezonları tamamlamak zorunda kalabiliriz. İnsanlar TV başında da mutlu bir şekilde maçları takip edebilir" şeklinde konuştu.

Askıya alınan liglerin ve yarıda kalan turnuvaların mevcut durumlarıyla tescil edilmesiyle ilgili de açıklama yapan Ceferin şöyle konuştu: "Sezonu tamamlayamayacağımızı söylemek için henüz çok erken. Etkileri kulüpler ve ligler için korkunç olabilir. Bu konuda da tüm yetkililerin kararlarına saygı duymak gerek"

Ertelenen liglerin oynanacağı tarihlerle ilgili henüz netleşmiş bir durumun olmadığını aktaran deneyimli futbol adamı, "Liglerin ve turnuvaların ne zaman tekrar başlayıp tamamlanabileceği ile ilgili sürekli görüşmeler yapıyoruz ve gidişata bakıyoruz. Eylül ve ekim aylarında da tamamlanmasını zor görüyorum" dedi.

Öte yandan UEFA, 55 üye ülke federasyonlarıyla 23 Nisan Perşembe günü telekonferans yoluyla bir toplantı yapacak ve futbolun geleceğini masaya yatıracak.

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