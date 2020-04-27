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'dan ve için flaş açıklama

Bu sezon Demir Grup Sivasspor ile gösterdikleri performansla adlarından söz ettiren ve sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Kırmızı beyazlı kulübün teknik direktörü , isimleri Süper Lig'in büyük takımlarıyla anılan iki oyuncunun da takımdan ayrılmak istediklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 22:39 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 22:39 ABONE OL
Rıza Çalımbay'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için flaş açıklama

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in dev kulüpleriyle anılan Emre Kılınç ve Mert Hakan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Spor Arena'nın Instagram hesabındaki canlı yayında konuşan deneyimli teknik adam, "Bence Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmeleri gerekiyor. Zaten ikisi de gitmek istiyor. Gidebilirler ancak kalan maçları başarılı bir şekilde bitirmeleri gerekir. Onlara da yakışan budur" ifadesini kullandı.

Rıza Çalımbay, yeniden başlaması planlanan Süper Lig'le ilgili ise şunları söyledi:

Futbol çok temaslı bir oyun. Soyunma odaları kalabalık oluyor. Deplasmanlara gidiliyor, kalacağınız yer, yemek yiyeceğiniz yer, bunlar hep problem. Maçlarda tükürük oluyor, kan akıyor, tekmeler atılıyor. Maçlar oynatılacaksa riskin çok çok az olması gerekiyor.

Oyuncular şu an çok tedirgin. Ailelerini düşünüyorlar, evden ayrılmak istemiyorlar. Açıkça korkuyorlar yani. Maçlar oynansa da zevkli, çekişmeli geçeceğini sanmıyorum.

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Rıza Çalımbay'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için flaş açıklama
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