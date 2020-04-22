Emre Kılınç'tan flaş açıklamalar! Transfer ve Galatasaray...

Demir Grup Sivasspor'da bu sezon gösterdiği performansla takımının başarısında büyük pay sahibi olan Emre Kılınç, Haldun Domaç'ın Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı Galatasaray'la anılan 25 yaşındaki oyuncu transferine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

"Boluspor'da oynarken kulübüm, Galatasaray'la anlaştıklarını söyledi. 'Türkiye'nin en büyük kulübü, benim için zevk' dedim. Maddi konuları falan görüştük. Son anda başkan vazgeçti. Kulüpler anlaşma sağlayamadı herhalde."

"BELKİ ŞANS BULAMAYACAKTIM"

"Galatasaray'da o zamanlar Sneijder, Drogba gibi isimler oynuyordu. Ben bu duyguyu o zaman yaşayamadım. Hiçbir şey için pişman değilim. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman."

"EN ÇOK GALATASARAY ZORLADI"

"Bu sezon en çok Galatasaray maçında zorlandık. Kendimizi aciz gibi hissettik, inanılmazlardı."

"HER İNSANIN ÇOCUKLUK HAYALİ VAR"

"Şu an transfer olacağım takımı açıklayamam, etik olarak doğru olmaz. Her insanın çocukluk hayali var."

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