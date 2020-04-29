Transfer talepleri şaşkına çevirdi!

Arsenal Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Willian'a transfer teklifinde bulunurken, yıldız oyuncunun talepleri İngiliz temsilcisini şaşkına çevirdi.

31 yaşındaki Brezilyalı yıldız Chelsea'nin 30 yaş üstü futbolculara sadece 1 yıllık kontrat önerisi yapacağından dolayı Mavililerden ayrılmayı planlıyor.

Bu durumda devreye giren Arsenal ise oyuncu ile yaptığı transfer görüşmesinde büyük rakamlarla karşı karşıya kaldı.

Arsenal'den 3 yıllık kontrat talep eden Willian Londra ekibinden haftalık 120 bin Pound istedi.

Bu istek karşında Arsenal cephesi şaşkınlık yaşarken, transferi rafa kaldırma kararı aldı.

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