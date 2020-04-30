Beşiktaş'tan Bravo&Gikiewicz’e veto

Karius'la yollarını ayıran ve gelecek sezon için iki kaleci transfer etmeyi planlayan Beşiktaş'ın kapısı, menajerler tarafından her gün yeni isimlerle çalınıyor. Son olarak siyah-beyazlılara Manchester City'den Claudio Bravo ve Union Berlin'den Rafal Gikiewicz önerildi. Ancak yönetim, iki isim için de olumsuz yanıt verdi. Şilili file bekçisi Claudio Bravo (37) yaşı nedeniyle değerlendirmeye bile alınmazken Beşiktaş'ın oyuncu izleme ekibi ve teknik heyet, Gikiewicz'in performansını analiz etti. Ancak başarılı bulunmayan Polonyalı eldiven veto yedi. Siyah-beyazlılar, kale için daha önce Başakşehirli Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varmış, bonservis sorununun çözümünü de kendisine bırakmıştı. Ayrıca Samsunspor'un genç ismi Nurullah

Aslan (22) da gündeme gelmişti.



ÇALIMBAY'IN İSTEĞİ OLMAYACAK!

SIVASSPOR'DA sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Fatih Aksoy'u teknik direktör Rıza Çalımbay da el üstünde tutuyor. Çalımbay, 22 yaşındaki genç oyuncuyla ilgili, "Bizimle devam etmesini istiyoruz. Ancak Beşiktaş geri çağırırsa yapacak bir şeyimiz yok" açıklamasında bulundu. Siyahbeyazlılar ise stoperden, orta sahaya devşirilen ve bu bölgede de kendini ispat eden Fatih'i gelecek sezon kadro planları içine dahil etmiş durumda. Sivas'ın talebine olumsuz bakan Beşiktaş, Fatih'i geri çağıracak.



CLAUDIO BRAVO

Bu sezon Premier Lig'de 4 maçta forma giydi ve kalesini sadece 1'inde gole kapatabildi.



RAFAL GIKIEWICZ

Bundesliga'da 25 maça çıktı. 41 gol yerken 6 karşılaşmada rakip forvete geçit vermedi.

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