Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya İngiltere'den talip çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş'ın başarılı stoperi Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak için harekete geçiyor. Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith'in, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Vida'nın transferi için İngiliz kulübüne, "Gelecek sezon için transferde onu bir numaraya yazın" diyerek baskı yaptığı öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İngiliz ekibi Hırvat stoperi kadrosuna katmak için en az 6 milyon sterlini gözden çıkarmak zorunda. İki yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki savunmacının transferine Beşiktaş yönetimi de olumlu yaklaşıyor.

Tecrübeli futbolcunun yıllık 3 milyon euro ile takımın en çok kazanan isim olması ve gelecek sezonun bütçesinin ciddi oranda düşmesi için hazırlıkların yapılması sebebiyle Vida'nın elden çıkarılması hedefleniyor.

Her ne kadar yıldız futbolcu yönetimle yaptığı görüşmede yıllık ücretinde indirime gidebileceğini belirtmiş olsa da, satıştan elde edilecek gelir siyah-beyazlı yöneticilere daha cazip geliyor. Ancak bütün dünyadaki global ekonomik kriz sebebiyle satışın gerçekleşmesi hâlinde Domagoj Vida'nın piyasa değerinin altında transfer olması da ihtimaller arasında.

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