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Barça'dan köklü değişim!

Gelecek sezon için kadrosunu yıldızlarla doldurmayı planlayan , bu doğrultuda diğer yıldızlarını gözden çıkardı. Messi ve hariç herkesin satışına onay verilen Katalan ekibinde, gözden çıkarılan isimler arasında Girezmann ve de bulunuyor.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 12:24 ABONE OL
Barça'dan köklü değişim!

Barcelona gelecek sezon için köklü bir değişime gidiyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre kadrosuna yıldız isimleri katmak isteyen Barcelona'da Messi ve Ter Stegen haricindeki tüm futbolcuların takımdan ayrılabileceği iddia edildi

Yeni transferler için oldukça önemli bir miktarda paraya ihiyacı olan Barcelona'da takımdan ayrılması beklenen isimlerin arasında ise Griezmann ve Suarez de yer alıyor.

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Barça'dan köklü değişim!
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