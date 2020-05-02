Barça'dan köklü değişim!

Barcelona gelecek sezon için köklü bir değişime gidiyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre kadrosuna yıldız isimleri katmak isteyen Barcelona'da Messi ve Ter Stegen haricindeki tüm futbolcuların takımdan ayrılabileceği iddia edildi

Yeni transferler için oldukça önemli bir miktarda paraya ihiyacı olan Barcelona'da takımdan ayrılması beklenen isimlerin arasında ise Griezmann ve Suarez de yer alıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Mandzukic'i istiyor!

Luton Town kalecisi Simon Sluga'dab Kartal'a yeşik ışık!

Fenerbahçe Villarreal'den Ramiro Funes Mori'yi gözüne kestirdi!

Trabzonspor'da hedef Lisandro Semedo