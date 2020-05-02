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Haberler Galeri Luton Town kalecisi Simon Sluga'dab Kartal'a yeşik ışık!

kalecisi 'dab 'a yeşik ışık!

Championship ekibi Luton'un Hırvat file bekçisi Sluga, 'a gelmek için açık sinyal verdi. 27 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlıların ilgisinden memnun olduğunu belirterek Kara 'a yaktı. İşte Sluga'nın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 08:17
Luton Town kalecisi Simon Sluga'dab Kartal'a yeşik ışık!

Bekleneni veremeyen Alman kaleci Loris Karius'la yolları ayırmaya hazırlanan , yeni kaleci arayışlarına başladı.

Luton Town kalecisi Simon Sluga'dab Kartal'a yeşik ışık!


Bu doğrultuda rotasını ilk olarak İngiltere'ye çeviren , Championship ekibi 'ın Hırvat kalecisi 'yı gündemine almıştı.

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Luton Town kalecisi Simon Sluga'dab Kartal'a yeşik ışık!


27 yaşındaki file bekçisi hakkında çıkan dedikoduylarıyla ilgili ilk kez konuşurken, siyah-beyazlı camiaya da mesaj yolladı.

Luton Town kalecisi Simon Sluga'dab Kartal'a yeşik ışık!

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK!

Sluga, 'ın kendisine olan ilgisi hakkında, ""Herkes Beşiktaş gibi bir takımın kendisiyle ilgilenmesini ister" diyerek siyah-beyazlı kulübe yaktı.

Luton Town kalecisi Simon Sluga'dab Kartal'a yeşik ışık!

Henüz resmi temasların başlamadığını belirten Sluga, "Bu konuda kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum. Kesinlikle böyle bir kulübün benimle ilgilenmesi ilginç olurdu, ama yine diyorum, kimse benimle temas kurmadı" dedi.

Luton Town kalecisi Simon Sluga'dab Kartal'a yeşik ışık!

"ŞU AN TRANSFERLE UĞRAŞMIYORUM"

Corona virüsü günlerinde transferi ikinci plana attığını belirten Sluga, "Dürüst olmak gerekirse, bu şeylerle bile uğraşmıyorum. Bu şimdi arka planda. Bunun için bir zaman ve bir an var ve şu an bunun olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Luton Town kalecisi Simon Sluga'dab Kartal'a yeşik ışık!

JUVENTUS ALTYAPISINDA OYNADI

'in bir alt ligi olan Championship'te forması giyen 'nın sözleşmesi 2022'de bitiyor. 2019'da Rijeka'dan 1.7 milyon euro bonservis bedeliyle olan Sluga bir dönem altyapısında da forma giymişti.

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