Luton Town kalecisi Simon Sluga'dab Kartal'a yeşik ışık!

"ŞU AN TRANSFERLE UĞRAŞMIYORUM"

Corona virüsü günlerinde transferi ikinci plana attığını belirten Sluga, "Dürüst olmak gerekirse, bu şeylerle bile uğraşmıyorum. Bu şimdi arka planda. Bunun için bir zaman ve bir an var ve şu an bunun olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.