Luton Town kalecisi Simon Sluga'dab Kartal'a yeşik ışık!

Championship ekibi Luton'un Hırvat file bekçisi Sluga, Beşiktaş'a gelmek için açık sinyal verdi. 27 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlıların ilgisinden memnun olduğunu belirterek Kara Kartal'a yeşil ışık yaktı. İşte Sluga'nın açıklamaları... Bekleneni veremeyen Alman kaleci Loris Karius'la yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, yeni kaleci arayışlarına başladı. BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK! Sluga, Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisi hakkında, ''Herkes Beşiktaş gibi bir takımın kendisiyle ilgilenmesini ister' diyerek siyah-beyazlı kulübe yeşil ışık yaktı. Henüz resmi temasların başlamadığını belirten Sluga, 'Bu konuda kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum. Kesinlikle böyle bir kulübün benimle ilgilenmesi ilginç olurdu, ama yine diyorum, kimse benimle temas kurmadı' dedi. 'ŞU AN TRANSFERLE UĞRAŞMIYORUM' Corona virüsü günlerinde transferi ikinci plana attığını belirten Sluga, 'Dürüst olmak gerekirse, bu şeylerle bile uğraşmıyorum. Bu şimdi arka planda. Bunun için bir zaman ve bir an var ve şu an bunun olduğunu düşünmüyorum' şeklinde konuştu. JUVENTUS ALTYAPISINDA OYNADI İngiltere Premier Lig'in bir alt ligi olan Championship'te Luton Town forması giyen Simon Sluga'nın sözleşmesi 2022'de bitiyor. 2019'da Rijeka'dan 1.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Sluga bir dönem Juventus altyapısında da forma giymişti.