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'in corona virüsü kararı! 8 Mayıs'tan sonra idmanlar başlıyor

Corona virüsünün en fazla etkili olduğu ülke olan 'de maçları da askıya alınmıştı. Yaklaşık 2 aydır oynanmayan müsabakaların yeniden başlaması yönünde ilk adım atıldı. NBA yönetimi, ligdeki 30 takımın 8 Mayıs’tan itibaren antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına göre başlayabileceğini duyurdu.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 7.5.2020 12:20 ABONE OL
NBA'in corona virüsü kararı! 8 Mayıs'tan sonra idmanlar başlıyor

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, ABD hükümetinin açıklamaları sonrasında normale dönüş için harekete geçti.

ABD'yi etkisi altına alan corona virüsü, ülkede vaka sayısını 1 milyonun üzerine taşırken, şu ana kadar 75 bin kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Spor müsabakalarının ülkede geç ertelenmesi tepki çekerken, bu tablo karşısında ABD hükümeti, corona virüsü sebebiyle ertelenen spor müsabakaları hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Yapılan açıklamada haziran veya temmuz ayında spor müsabakalarının başlatılmasına yeşil ışık yakılmıştı.

MAYIS AYINDA PARKEYE ÇIKILMASI BEKLENİYOR
Bu açıklamaların ardından harekete geçen NBA yönetimi, ABD basınında yer alan haberlere göre, ligdeki 30 takımın 8 Mayıs'tan itibaren antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına göre başlayabileceğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından takımların mayıs ayında parkeye çıkması beklenirken, liglerin ise yaz aylarında sporseverlerle buluşması bekleniyor. Bu durumda bir grup taraftarın müsabakaların tekrar oynanması görüşünde olduğu öğrenilirken, diğer kesimin ise bu durumun corona virüsü salgınını daha da hızlandırabileceğini düşündüğü öğrenildi.

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NBA'in corona virüsü kararı! 8 Mayıs'tan sonra idmanlar başlıyor
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