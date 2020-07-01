Beşiktaş'a 19'luk Eto'o

Kısa süre önce Beşiktaş altyapısına denenmek için alınan 19 yaşındaki Jorel Eto'o Beh Nguema, siyah beyazlı yönetim tarafından takıma kabul edildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, genç orta saha oyuncusu, siyah beyazlı yönetimin kendisini kabul etmesine ilişkin, "Gerçekten çok mutluyum çünkü ben nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Testleri geçeceğimi, başarılı olacağımı biliyordum. Çünkü benim başka fırsatım yok. Bu yüzden şansımı yakaladım ve bundan sonra yapacağım son şey, kulübüm Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalamak olacak. Öte yandan Gabon'un Türkiye Büyükelçisi Sayın Jérôme Efong Nzolo'ya da destekleri için teşekkür ederim. Benim için önemli bir adım oldu." dedi.

GABON'DA SEVİNÇLE KARŞILANDI

Gabon basınında yer alan haberde, "Genç vatandaşımız, resmi imzayı atmasının ardından ilk etapta yedeklerde yer alacak ve gelecek sezon takımını gençleştirmeyi düşünen teknik direktör Sergen Yalçın ile gelişecek." ifadeleri kullanıldı.

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