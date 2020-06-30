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'tan Diaby harekatı!

çalışmalarını sürdüren 'ın, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Diaby'yi 1 sezon daha takımda tutmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.6.2020 19:13 ABONE OL
Beşiktaş'tan Diaby harekatı!

Beşiktaş, sezon başında Portekiz temsilcisi Sporting'den Abdoulay Diaby'yi bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geldiği ilk dönem performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Diaby, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından adeta yeniden doğdu ve hem golleri hem de asistleriyle kendini affettirdi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından OJogo, Beşiktaş'ın Diaby konusunda geri adım attığını ve oyuncuya talip olduğunu duyurdu.

"SERGEN'İ İKNA ETTİ"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Diaby'in, hocası Sergen Yalçın'ı ikna ettiği ve tecrübeli teknik adamın yönetime 'kalsın' mesajını verdiği ifade edildi.

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Beşiktaş'tan Diaby harekatı!
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