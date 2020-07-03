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'nın menajerinden açıklaması!

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren , gelecek yıllarda düşürülmesi planlanan yabancı kuralından dolayı yerli isimlere yöneliyor. Savunma bölgesi için alternatif arayan sarı-kırmızılı takımın gündemine, eski futbolcusu geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 15:30 Son Güncelleme: 3.7.2020 15:31 ABONE OL
Semih Kaya'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Bu sezon stoper bölgesinde bir türlü istikrarı yakalayamayan Galatasaray, gelecek yıl savunma rotasyonunu güçlü tutmak için çalışmalara başladı.

Gelecek sene düşmesi beklenen yabancı sınırlamasının da etkisiyle Türk futbolculara yönelen sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Semih Kaya'yı listeye aldı.

"GALATASARAY SEMİH'İN EVİ"

Menajer Güde Fazıl Özdemir, NTV'ye Semih Kaya'nın Galatasaray'a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve, "Semih Kaya'nın Sparta Prag ile olan kontratı 15 Temmuz'da bitecek. Galatasaray ile henüz bir görüşmemiz olmadı ama Galatasaray Semih'in evi ve yetiştiği kulübü eğer bir teklif gelirse Semih bunu değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

2006 yılında Galatasaray altyapısına katılan Semih Kaya, daha önce sarı-kırmızılı forma ile 6 buçuk sezon geçirdi ve 209 resmi maça çıktı.

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Semih Kaya'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!
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