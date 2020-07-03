Rodrigues’e ekstra ceza mı?

TFF'NIN Futbol Disiplin Talimatları'na göre, çift sarı karttan kırmızı kart gören oyuncunun PFDK'ya sevkine gerek görülmüyor. Oyuncu otomatikman bir sonraki maçta oynamayarak cezasını çekiyor. Buna rağmen Rodrigues'in PFDK'ya sevki için cezayı gerektiren ekstra bir suç işlemiş olması gerekiyor. Gerson, ikinci sarı kartın ardından oyundan atıldığında hakem Abdülkadir Bitigen'i alkışlamıştı.
ÜÇ MAÇI BİRDEN KAÇIRABİLİR!
PFDK'nın açıklamasında, "sportmenliğe aykırı hareketi'
nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi
uyarınca 28.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak
PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadesi yer almıştı.
Söz konusu 36. madde 1 maçtan 3 maça kadar cezayı
gerektiriyor. Alanyaspor maçında oynamayacak Gerson'un
ekstra ceza alması durumunda Göztepe, Galatasaray,
Antalyaspor maçlarını da kaçırması söz konusu
olacak. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, salı
günü PFDK'ya itiraz ettiklerini söyledi.