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Rodrigues’e ekstra ceza mı?

Ankaragücü’nün geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile deplasmanda yaptığı maçta çift sarıdan kırmızı kart gören Gerson Rodrigues’in ’na sevk edilmesi “ekstra ceza mı alacak” sorusunu gündeme getirdi

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Rodrigues’e ekstra ceza mı?
TFF'NIN Futbol Disiplin Talimatları'na göre, çift sarı karttan kırmızı kart gören oyuncunun PFDK'ya sevkine gerek görülmüyor. Oyuncu otomatikman bir sonraki maçta oynamayarak cezasını çekiyor. Buna rağmen Rodrigues'in PFDK'ya sevki için cezayı gerektiren ekstra bir suç işlemiş olması gerekiyor. Gerson, ikinci sarı kartın ardından oyundan atıldığında hakem Abdülkadir Bitigen'i alkışlamıştı.

ÜÇ MAÇI BİRDEN KAÇIRABİLİR!
PFDK'nın açıklamasında, "sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadesi yer almıştı. Söz konusu 36. madde 1 maçtan 3 maça kadar cezayı gerektiriyor. Alanyaspor maçında oynamayacak Gerson'un ekstra ceza alması durumunda Göztepe, Galatasaray, Antalyaspor maçlarını da kaçırması söz konusu olacak. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, salı günü PFDK'ya itiraz ettiklerini söyledi.
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Rodrigues’e ekstra ceza mı?
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