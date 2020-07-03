Rodrigues’e ekstra ceza mı?

TFF'NIN Futbol Disiplin Talimatları'na göre, çift sarı karttan kırmızı kart gören oyuncunun PFDK'ya sevkine gerek görülmüyor. Oyuncu otomatikman bir sonraki maçta oynamayarak cezasını çekiyor. Buna rağmen Rodrigues'in PFDK'ya sevki için cezayı gerektiren ekstra bir suç işlemiş olması gerekiyor. Gerson, ikinci sarı kartın ardından oyundan atıldığında hakem Abdülkadir Bitigen'i alkışlamıştı.PFDK'nın açıklamasında,nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesiuyarınca 28.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarakPFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadesi yer almıştı.Söz konusu 36. madde 1 maçtan 3 maça kadar cezayıgerektiriyor. Alanyaspor maçında oynamayacak Gerson'unekstra ceza alması durumunda Göztepe, Galatasaray,Antalyaspor maçlarını da kaçırması söz konusuolacak. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, salıgünü PFDK'ya itiraz ettiklerini söyledi.