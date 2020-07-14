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'in 'ye gidişi 'a yarayacak

Bir dönem 'da forma giyen ve 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya olan 'in, 'ye satılacağı ifade ediliyor. Brezilyalı sol bek Ada'nın yolunu tutarsa, sarı-kırmızılı ekibin kasası da dolacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 13:37 Son Güncelleme: 14.7.2020 13:39 ABONE OL
Alex Telles'in Chelsea'ye gidişi Galatasaray'a yarayacak

Galatasaray, Alex Telles'in son durumunu yakından takip ediyor.

Portekiz medyasında çıkan haberlere göre, yaz transfer döneminde yıldız futbolcu Porto'dan kesin olarak ayrılma kararı aldı. Adı Chelsea ile anılan Telles'in transferinin gerçekleşmesi sarı-kırmızılıların işine yarayacak.

"TELLES'İN PORTO KARİYERİ BİTTİ"
Ajansspor'un derlediği habere göre, İngiliz ekibi Chelsea'nin gündeminde olan Telles'in Porto kariyerini bitti. Portekiz'de Mais Bastidores adlı bir programda Brezilyalı yıldızın, Portekiz devinden kesin olarak ayrılacağı belirtildi.

CHELSEA'YE YAKIN!
Öte yandan Telles'in Chelsea'ye maliyetinin 75 milyon pound gibi bir rakama denk geleceği de aktarıldı. 27 yaşındaki sol bekin Porto'dan Ada'ya gidişi Galatasaray'a da transferde kaynak oluşturacak.

GALATASARAY TELLES'TEN YÜZDE 10 ALACAK
Galatasaray'dan önce kiralık olarak Inter'e verilen, ardından ise Porto'ya 6.5 milyon euro karşılığında satılan Alex Telles'in kontratındaki madde gereği, sarı-kırmızılı takım transferden yüzde 10 kar payı alacak.

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Alex Telles'in Chelsea'ye gidişi Galatasaray'a yarayacak
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