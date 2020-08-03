Maicon’da zarar 13 milyon TL!

Galatasaray, Maicon transferini tamamlarken elde edilen gelir ise tartışmaları beraberinde getirdi. 2017- 18 sezonu öncesinde 7 milyon Euro'ya Sao Paulo'dan alınan Brezilyalı stoper, garanti ücret olarak da 2.2 milyon Euro kazanıyordu. Maicon'u 1 milyon 430 bin Euro'ya Al-Nasr'a sattığını KAP'a açıklayan Galatasaray, transfer sürecini iyi yönetemedi. 1 ay önce Suudi Arabistan ekibiyle 3 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkışan sarı-kırmızılı yönetim,Al-Nasr'daki 3.5 milyon Euro'luk ücretinde değişiklik yapılmasını istemeyenGalatasaray'ı yabancı sayısı nedeniyle köşeye sıkıştıran 31 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılıların bonservisini 1.57 milyon Euro (13 milyon TL) indirmesini sağladı.8 Ağustos 2002 doğumlu Mustafa Kapı, profesyonel sözleşme imzalamadığı için yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Cumartesi günü 18 yaşından gün alacak Mustafa, sarı-kırmızılı kulüpten resmen ayrılacak. Fransız ekibi Lille ile 4 yıllık anlaşma sağlayan genç orta saha oyuncusu için Galatasaray 300 bin Euro yetiştirme bedeli alacak.