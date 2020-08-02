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Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

Galatasaray'da öncelik transfere değil takım içine verildi. Sarı-kırmızılılar, kısa süre içerisinde 60 milyon TL'lik kaynak yaratarak bankaya ödeme gerçekleştirdi. Aslan'ın belki de bu hamleyle geleceği kurtuldu.

Giriş Tarihi: 02.08.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 10:56
Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

Pandemi nedeniyle tüm kulüpler gibi gelirlerinde büyük düşüş yaşayan , önemli bir eşiği geçti ve 'oh' dedi.

Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

Yönetim oyuncu alacakları ve bonservis taksitleri dururken transfere para harcanmasının kısa sürede için sorun yaratabileceği görüşünde birleşirken hem sponsorluk anlaşmaları hem de bankalar ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında Galatasaray önemli bir kaynak yarattı.

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Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

Sarı kırmızılılar yoğun mesai sonrasında 7.2 milyon Euro'luk (yaklaşık 60 milyon TL) kaynak yaratırken bu para futbolcuların maaş ödemelerinde ve bonservis taksitlerinde kullanıldı.

Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

HERKES İMZALADI

2019-20 sezonu için futbolcuların alacaklarının önemli bir kısmı yatırılırken 'nın çok titiz yaklaştığı borçsuzluk kağıdı ile ilgili de sıkıntı ortadan kaldırıldı.

Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

Sarı kırmızılı yönetim attığı bu adım sonrasında kulübe ihtarname çeken Sofianne Feghouli de dahil olmak üzere yabancı ve yerli futbolcuların tamamı borçsuzluk kağıdına imzayı attı.

Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

Hürriyet'in haberine göre, böylece hem borcu olduğu kulüplere ödemelerini yapıp rahatladı hem de futbolcularından aldığı borçsuzluk kağıtlarını 'ya yolladı.

Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

MAICON 1.4 MİLYON EURO'YA GİTTİ
G.Saray Kulübü, Al-Nassr'a bonservisiyle birlikte gönderdiği Maicon'un transferinin detaylarını açıkladı ve "Maicon Pereira Roque için Al Nassr Saudi Club ile net 1.430.000 Euro bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır" denildi.

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