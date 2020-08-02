Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

Galatasaray'da öncelik transfere değil takım içine verildi. Sarı-kırmızılılar, kısa süre içerisinde 60 milyon TL'lik kaynak yaratarak bankaya ödeme gerçekleştirdi. Aslan'ın belki de bu hamleyle geleceği kurtuldu.
Giriş Tarihi: 02.08.2020
10:55
Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
10:56
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Pandemi nedeniyle tüm kulüpler gibi gelirlerinde büyük düşüş yaşayan
Galatasaray, önemli bir eşiği geçti ve 'oh' dedi.
Yönetim oyuncu alacakları ve bonservis taksitleri dururken transfere para harcanmasının kısa sürede
Galatasaray için sorun yaratabileceği görüşünde birleşirken hem sponsorluk anlaşmaları hem de bankalar ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında Galatasaray önemli bir kaynak yarattı.
Sarı kırmızılılar yoğun mesai sonrasında 7.2 milyon Euro'luk (yaklaşık 60 milyon TL) kaynak yaratırken bu para futbolcuların maaş ödemelerinde ve bonservis taksitlerinde kullanıldı.
HERKES İMZALADI
2019-20 sezonu için futbolcuların alacaklarının önemli bir kısmı yatırılırken
UEFA'nın çok titiz yaklaştığı borçsuzluk kağıdı ile ilgili de sıkıntı ortadan kaldırıldı.
Sarı kırmızılı yönetim attığı bu adım sonrasında kulübe ihtarname çeken Sofianne Feghouli de dahil olmak üzere yabancı ve yerli futbolcuların tamamı borçsuzluk kağıdına imzayı attı.
Hürriyet'in haberine göre,
Galatasaray böylece hem borcu olduğu kulüplere ödemelerini yapıp rahatladı hem de futbolcularından aldığı borçsuzluk kağıtlarını UEFA'ya yolladı.
MAICON 1.4 MİLYON EURO'YA GİTTİ G.Saray Kulübü, Al-Nassr'a bonservisiyle birlikte gönderdiği Maicon'un transferinin detaylarını açıkladı ve "Maicon Pereira Roque için Al Nassr Saudi Club ile net 1.430.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır" denildi.