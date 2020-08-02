Galatasaray Yönetimi'nden 60 milyonluk hamle!

Yönetim oyuncu alacakları ve bonservis taksitleri dururken transfere para harcanmasının kısa sürede Galatasaray için sorun yaratabileceği görüşünde birleşirken hem sponsorluk anlaşmaları hem de bankalar ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında Galatasaray önemli bir kaynak yarattı.