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'da son dakika! 'ya flaş teklif!

Galatasaray'da gelecek sezon planlaması son hızda devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda geleceği belirsiz olan Falcao ile ilgili de bir gelişme yaşandı. Aslan, Kolombiyalı golcünün kapısını flaş bir teklifle çaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 10:43
Galatasaray'da son dakika! Falcao'ya flaş teklif!

'nun 'daki geleceği artık soru işareti... Bu sezon sadece 22 maçta forma giyen ve bir o kadarını sakatlıklar nedeniyle kaçıran Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı yolunda ilk sinyal forma tanıtımında geldi.

Galatasaray'da son dakika! Falcao'ya flaş teklif!

Sarı kırmızılı kulüp, geçtiğimiz günlerde hazırladığı yeni sezon formalarının tanıtım klibinde 'ya yer vermedi.

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Galatasaray'da son dakika! Falcao'ya flaş teklif!

Kolombiyalı futbolcu, ve Twitter'da Kulübü'nden milyonlarca fazla takipçisi olmasına rağmen yönetim tarafından tercih edilmedi.

Galatasaray'da son dakika! Falcao'ya flaş teklif!

EN FAZLA 5 MİLYON

Sarı kırmızılı yöneticiler bununla da kalmayıp; 'dan yılda 2 milyon Euro'yu bulan bonuslarından vazgeçmesini istedi.

Galatasaray'da son dakika! Falcao'ya flaş teklif!

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisinin yol açtığı maddi zarar ve takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması nedeniyle bu teklifi yapmak zorunda kalan , kalması durumunda futbolcuya en fazla 5 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray'da son dakika! Falcao'ya flaş teklif!

INTER MIAMI İSTİYOR

Hürriyet'in haberine göre, taliplisi çıkması durumunda elden çıkarılması planlanan 'ya şu ana dek sadece MLS takımı 'den teklif geldi.

Galatasaray'da son dakika! Falcao'ya flaş teklif!

ise eşinin hamile olması ve pandeminin sebep olduğu seyahat riski nedeniyle eylül ayındaki doğuma kadar 'da kalmak ve kararını o süreçte vermek istiyor...

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