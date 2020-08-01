Galatasaray'da son dakika! Falcao'ya flaş teklif!

Galatasaray'da gelecek sezon planlaması son hızda devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda geleceği belirsiz olan Falcao ile ilgili de bir gelişme yaşandı. Aslan, Kolombiyalı golcünün kapısını flaş bir teklifle çaldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.08.2020
10:43
Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
10:43
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Falcao'nun Galatasaray'daki geleceği artık soru işareti... Bu sezon sadece 22 maçta forma giyen ve bir o kadarını sakatlıklar nedeniyle kaçıran Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı yolunda ilk sinyal forma tanıtımında geldi.
Sarı kırmızılı kulüp, geçtiğimiz günlerde hazırladığı yeni sezon formalarının tanıtım klibinde
Falcao'ya yer vermedi.
Kolombiyalı futbolcu,
Instagram ve Twitter'da Galatasaray Kulübü'nden milyonlarca fazla takipçisi olmasına rağmen yönetim tarafından tercih edilmedi.
EN FAZLA 5 MİLYON
Sarı kırmızılı yöneticiler bununla da kalmayıp;
Falcao'dan yılda 2 milyon Euro'yu bulan bonuslarından vazgeçmesini istedi.
Corona virüsü (koronavirüs) pandemisinin yol açtığı maddi zarar ve takımın gelecek sezon
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması nedeniyle bu teklifi yapmak zorunda kalan Galatasaray, kalması durumunda futbolcuya en fazla 5 milyon Euro ödeyecek.
INTER MIAMI İSTİYOR
Hürriyet'in haberine göre, taliplisi çıkması durumunda elden çıkarılması planlanan
Falcao'ya şu ana dek sadece MLS takımı Inter Miami'den teklif geldi.
Falcao ise eşinin hamile olması ve pandeminin sebep olduğu seyahat riski nedeniyle eylül ayındaki doğuma kadar İstanbul'da kalmak ve kararını o süreçte vermek istiyor...