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ve için harekete geçti!

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan ve , ile sözleşmesi sona eren için atağa kalktı. Siyah-beyazlılar 'ın yerini doldurmak isterken, sarı-lacivertli takım ise 'yi satıp, yerine Cisse'yi almayı planlıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 16:03 Son Güncelleme: 4.8.2020 16:06 ABONE OL
Beşiktaş ve Fenerbahçe Cisse için harekete geçti!

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Sandro Wagner ve Cisse için girişimlerine devam ediyor. Ancak Cisse için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Yıldız golcünün geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve forvete önemli bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Alman golcü Sandro Wagner için ilk teması sağlarken, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Cisse'ye de teklif yaptı. Yıldız golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a bu transferde rakip çıktı.

Harcama limitlerini bekleyen ve transferde bu doğrultuda hareket edecek olan Fenerbahçe de Cisse için nabız yokladı. Ancak sarı-lacivertli ekip, bu transferi gerçekleştirmek için Vedat Muriqi'i satmayı planlıyor. Buradan gelecek olan parayla Cisse'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncuyu 1+1 yıllığına transfer etmenin peşinde.

DEVLER LİGİ CEZBEDİYOR

Kariyerinim son döneminde olan Cisse, yapacağı yeni kontratı 1+1 yıllık değil, 2 yıllık olarak yapmak istiyor. Beşiktaş'ın yaptığı 2 yıllık teklif ve siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ise Senegalli golcüyü cezbeden diğer faktörler.

Bu transferde eli güçlü olan Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu futbolcu için teklifini yapacak. 2 yıllık kontrat teklif edilecek olan Cisse'ye yıllık 1 milyon euro önerilecek.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe Cisse için harekete geçti!
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