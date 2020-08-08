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son dakika: 'da Feghouli'nin yeni adresi İtalya!

'ın ve 'in en fazla kazanan isimlerinden birisi olan Feghouli için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre yıldız futbolcunun yeni adresi Çizme olacak. İşte Cezayirli yıldızı isteyen iki kulüp...

Giriş Tarihi: 8.8.2020 13:49 ABONE OL
Transferde son dakika: Galatasaray'da Feghouli'nin yeni adresi İtalya!

Galatasaray'da önemli bi ayrılık gerçekleşiyor. Sarı kırmızılılar, geçmiş şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Sofiane Feghouli ile yolları ayırmanın hazırlığını yapıyor.

Aktarılan bilgilere göre daha önce de Belhanda ve Feghouli'ye talip olduğu bilinen Sampdoria haricinde Genoa da devreye girdi ve Cezayirli yıldızın peşine düştü.

YENİ EVİ İTALYA OLACAK
Öte yandan sarı kırmızılılarla kısa süre içerisinde resmi temaslara başlayacak her iki kulübün de oyuncuyu takımlarına katmak için dev bir yarışa gireceği ifade edildi.

Sofiane Feghouli bu sezon toplamda 36 maça çıkarken 7 gol 6 asist üretmişti.

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Transferde son dakika: Galatasaray'da Feghouli'nin yeni adresi İtalya!
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