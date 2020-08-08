Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'ı istiyor!

Galatasaray, geride bıraktığımız sezon yarıştığı üç kulvarda da hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Aslan, bu başarısızlığı arkasında bırakıp tamamen yeni sezona kilitlendi.
TFF'nin açıkladığı harcama limiti ve gelecek sezon uygulamaya geçecek olan yabancı kuralına uygun hareket etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, transferleri de buna göre yapıyor.
Daha önce Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Aslan, ilk olarak kendi altyapısından çıkan Arda Turan'ın transferini duyurdu.
Daha çok bonservisi elinde olan yerli isimlere yönelen Aslan, transferde büyük bir bombayı daha patlatmak üzere...
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan yıldız orta Mehmet Ekici, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Görüşmeler ise tüm hızıyla devam ediyor.
EKİCİ KABUL EDERSE TAMAM
Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, Mehmet Ekici ile maaş konusunda bir aşamaya geldi. 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılılar'ın önerdiği maaşı kabul ederse imzalar her an atılabilir.
MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRMIŞTI
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Mehmet Ekici ile ilgili olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Terim, milli takımı çalıştırırken tecrübeli futbolcuyu aday kadroya çağıran isimdi.
YENİ BİR FIRSAT DAHA İSTİYOR
Mehmet Ekici, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giydi. Büyük sakatlıklar yaşadı ve çok maç kaçırdı. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yeniden kendini kanıtlamanın peşinde.