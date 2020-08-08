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Fenerbahçeli yıldız 'ı istiyor!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren ve birçok isimde karşı karşıya gelmişti. Mert Hakan Yandaş ve 'i ezeli rakibine kaptıran Aslan, flaş bir hamleye hazırlanıyor. Fenerbahçeli yıldız isim Galatasaray'a gelmek isterken 'in 'evet' demesi transferi bitirecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.8.2020 09:52 Son Güncelleme: 8.8.2020 09:53 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'ı istiyor!

, geride bıraktığımız sezon yarıştığı üç kulvarda da hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Aslan, bu başarısızlığı arkasında bırakıp tamamen yeni sezona kilitlendi.

Transferde son dakika: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'ı istiyor!

'nin açıkladığı harcama limiti ve gelecek sezon uygulamaya geçecek olan yabancı kuralına uygun hareket etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, transferleri de buna göre yapıyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'ı istiyor!

Daha önce , Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Aslan, ilk olarak kendi altyapısından çıkan Arda Turan'ın transferini duyurdu.

Transferde son dakika: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'ı istiyor!

Daha çok bonservisi elinde olan yerli isimlere yönelen Aslan, transferde büyük bir bombayı daha patlatmak üzere...

Transferde son dakika: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'ı istiyor!

ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan yıldız orta , menajeri tarafından 'a önerildi. Görüşmeler ise tüm hızıyla devam ediyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'ı istiyor!

EKİCİ KABUL EDERSE TAMAM

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, ile maaş konusunda bir aşamaya geldi. 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılılar'ın önerdiği maaşı kabul ederse imzalar her an atılabilir.

Transferde son dakika: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'ı istiyor!

MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRMIŞTI

G.Saray Teknik Direktörü 'in ile ilgili olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Terim, milli takımı çalıştırırken tecrübeli futbolcuyu aday kadroya çağıran isimdi.

Transferde son dakika: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'ı istiyor!

YENİ BİR FIRSAT DAHA İSTİYOR

, ve formaları giydi. Büyük sakatlıklar yaşadı ve çok maç kaçırdı. 30 yaşındaki futbolcu ile yeniden kendini kanıtlamanın peşinde.

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Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'ı istiyor!
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