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'da Muslera'nın yerine 2 flaş isim!

'da maçında bacağı kırılan , yeni sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek. Tecrübeli eldivenin sakatlığının ardından ligde galibiyet hasreti yaşayan sarı-kırmızılılar 6. sıraya kadar gerilemişti. Aslan, gelecek sezon için iki flaş ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.8.2020 08:44 Son Güncelleme: 8.8.2020 08:46 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika: Muslera'nın yerine 2 flaş isim!

'nın sakatlanmasıyla yeni sezonda kaleye tecrübeli bir ismi koymak isteyen , yerli isimlere yöneldi.

Galatasaray'da son dakika: Muslera'nın yerine 2 flaş isim!

Daha önce de gündeme gelen 'in yıldız eldivenleri listenin üst sıralarında yer alıyor.

Galatasaray'da son dakika: Muslera'nın yerine 2 flaş isim!

Oyuncuların menajerleriyle kontak kuran sarıkırmızılılar iki ismin de transfere sıcak bakmasıyla elini güçlendirdi.
2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, hafta sonu iki kulübün başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

Galatasaray'da son dakika: Muslera'nın yerine 2 flaş isim!

İKİSİNİN DE KONTRATI SÜRÜYOR

Bu isimlerden ilki olan ve bir dönem A 'ın kalesini koruyan , giydiği kaleci kazağı nedeniyle 'Pembe panter' lakabını almıştı.

Galatasaray'da son dakika: Muslera'nın yerine 2 flaş isim!

31 yaşındaki file bekçisinin sezon sonu kontratı bitecekti fakat kulübü 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı.

Galatasaray'da son dakika: Muslera'nın yerine 2 flaş isim!

İkinci isim olan Çaykur Rize'nin 25 yaşındaki kalecisi Gökhan'ın ise 2 sezonluk mukavelesi bulunuyor.

Galatasaray'da son dakika: Muslera'nın yerine 2 flaş isim!

Bu sezon 26 maçta görev yapan Gökhan 45 gol yese de 6 maçta kalesini kapatmayı başardı.

Galatasaray'da son dakika: Muslera'nın yerine 2 flaş isim!

Volkan ise yerini 'a kaptırdığı için sadece 5 maçta oynarken 3'ünde kaleyi kapattı. (Fotomaç)

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Galatasaray'da Muslera'nın yerine 2 flaş isim!
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