Son dakika: Fenerbahçe Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe uzun süredir aradığı golcüye kavuştu.
Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Lazio'ya satan sarı-lacivertli takım, Kosovalı yıldızın boşluğunu doldurdu. Bir süredir Aston Villa ile pazarlık halinde olan Kanarya, dün gece Tanzanyalı golcüyü İstanbul'a getirdi.
27 yaşındaki golcü ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren Fenerbahçe'nin, kısa süre içinde oyuncuya resmi imzayı attırması bekleniyor.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da! Flaş sözler! "Falcao ve Samatta ağzı açık onu izler" Mbwana Samatta kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Mbwana Samatta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte tüm detaylar...