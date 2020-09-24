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Son dakika: 'yı KAP'a bildirdi

Son dakika transger haberleri... Fenerbahçe golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, dün gece 'a gelen golcü oyuncu 'nın transferi konusunda ile görüşmelere başladığını 'na bildirdi. Tanzanyalı yıldız, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 09:58 Son Güncelleme: 24.9.2020 10:24 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe uzun süredir aradığı golcüye kavuştu.

Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Lazio'ya satan sarı-lacivertli takım, Kosovalı yıldızın boşluğunu doldurdu. Bir süredir Aston Villa ile pazarlık halinde olan Kanarya, dün gece Tanzanyalı golcüyü İstanbul'a getirdi.

27 yaşındaki golcü ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren Fenerbahçe'nin, kısa süre içinde oyuncuya resmi imzayı attırması bekleniyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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Son dakika: Fenerbahçe Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi
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