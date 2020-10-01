Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da dibe vurdu! 38 yıl sonra...

Avrupa'da son yıllarda yaşanan büyük düşüşümüz bu sezon da devam etti.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanamadığı sezonda 5 takım ile Avrupa macerasına başladık. Başakşehir direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına, Sivasspor ise direkt Avrupa Ligi gruplarına katıldı.

Avrupa macerasına Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda, Galatasaray ve Alanyaspor ise Avrupa Ligi ön eleme turundan başladılar.

Siyah-beyazlı takım PAOK'a elendi ve Avrupa Ligi ön elemesine düştü. Ancak Kartal, burada da umduğunu bulamadı ve Rio Ave'ye yenilerek Avrupa defterini kapattı.

Alanyaspor Rosenborg'a elenirken, Hajduk Split'i eleyen Galatasaray play-off turuna kalan tek takım olmuştu. Sarı-kırmızılı takım, gruplara yükselmek için Rangers ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti.

Böylece Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, 38 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarında grup aşamasına kalamadı.

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