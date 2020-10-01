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ve Avrupa'da dibe vurdu! 38 yıl sonra...

Son dakika haberleri... play-off turunda , deplasmanda Rangers'a yenilerek turnuvaya veda etti. Bir önceki turda ise diğer temsilcimiz , 'ye elenmişti. 'nin Avrupa kupalarına katılamadığı sezonda Beşiktaş ve Galatasaray da ön eleme turlarını aşamadı. Böylece 38 yıl sonra ilk kez 3 büyük takım Avrupa'da grup aşamasında yer alamamış oldu.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 00:50 Son Güncelleme: 2.10.2020 01:06 ABONE OL
Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da dibe vurdu! 38 yıl sonra...

Avrupa'da son yıllarda yaşanan büyük düşüşümüz bu sezon da devam etti.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanamadığı sezonda 5 takım ile Avrupa macerasına başladık. Başakşehir direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına, Sivasspor ise direkt Avrupa Ligi gruplarına katıldı.

Avrupa macerasına Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda, Galatasaray ve Alanyaspor ise Avrupa Ligi ön eleme turundan başladılar.

Siyah-beyazlı takım PAOK'a elendi ve Avrupa Ligi ön elemesine düştü. Ancak Kartal, burada da umduğunu bulamadı ve Rio Ave'ye yenilerek Avrupa defterini kapattı.

Alanyaspor Rosenborg'a elenirken, Hajduk Split'i eleyen Galatasaray play-off turuna kalan tek takım olmuştu. Sarı-kırmızılı takım, gruplara yükselmek için Rangers ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti.

Böylece Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, 38 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarında grup aşamasına kalamadı.

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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da dibe vurdu! 38 yıl sonra...
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