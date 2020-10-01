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Son dakika: Avrupa'ya veda etti! 2-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

play-off turunda temsilcimiz , deplasmanda 'a konuk oldu. İskoçya'daki zorlu mücadeleyi Arfield ve Tavernier'in golleriyle 2-1 kazanan ev sahibi, gruplara yükselmeyi başardı. Marcao'nun attığı tek gol ise sarı-kırmızılılara yetmedi. Cimbom bu sonucun ardından Avrupa defterini kapattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.10.2020 20:24 Son Güncelleme: 1.10.2020 23:38 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Avrupa'ya veda etti! Rangers 2-1 Galatasaray MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Rangers ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Daha önce Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i eleyen sarı-kırmızılı takım bu kez istediğini alamadı. Tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadeleden ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı.

İlk yarısı 0-0 sonra eren müsabakanın ikinci yarısında İskoçya ekibi golleri bulan taraf oldu. 52'de Arfield, 59'da ise Tavernier sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. 87'de Marcao'nun kaydettiği tek gol ise yeterli olmadı.

Rangers, Galatasaray'ı 2-1 yenerek turnuvanın dışına itti.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, topu almak istedi. Kaleci McGregor, Feghouli'den önce meşin yuvarlağın sahibi oldu.

20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Feghouli, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

32. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun kale içine göndermek istediği top, Goldson'dan döndü. Rangers savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıdan detaylar gelecek...

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Son dakika: Galatasaray Avrupa'ya veda etti! Rangers 2-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU)
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