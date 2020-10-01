Son dakika: Galatasaray Avrupa'ya veda etti! Rangers 2-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Rangers ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Daha önce Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i eleyen sarı-kırmızılı takım bu kez istediğini alamadı. Tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadeleden ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı.

İlk yarısı 0-0 sonra eren müsabakanın ikinci yarısında İskoçya ekibi golleri bulan taraf oldu. 52'de Arfield, 59'da ise Tavernier sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. 87'de Marcao'nun kaydettiği tek gol ise yeterli olmadı.

Rangers, Galatasaray'ı 2-1 yenerek turnuvanın dışına itti.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, topu almak istedi. Kaleci McGregor, Feghouli'den önce meşin yuvarlağın sahibi oldu.

20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Feghouli, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

32. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun kale içine göndermek istediği top, Goldson'dan döndü. Rangers savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıdan detaylar gelecek...